الجيش الإسرائيلي: 160 طائرة استهدفت نحو 150 هدفاً في قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر “تويتر”، أن “الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة”.

وأضاف: أنه “منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخًا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة”.

وأشار إلى أن “الهدف من هذه الضربات هو “توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية – مترو حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة”.

وقال: “الأنفاق تعتبر كنزًا استراتيجيًا لحماس وستتوضح نتائج هذه الضربة القوية خلال ساعات اليوم”. وتباع “لقد وجهنا ضربة قوية لكليومترات عديدة من الأنفاق في شمال قطاع غزة”.

وأكّد الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أنّه لم يدخل قطاع غزّة، وذلك خلافاً لما كان أعلنه في وقت سابق ليل الخميس، متحدّثاً عن “مشكلة تواصل داخليّة”.