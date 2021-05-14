اخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 119 قتيلا حصيلة الغارات على غزة

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 119 قتيلا حصيلة الغارات على غزة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الصحة الفلسطينية: 119 قتيلا حصيلة الغارات على غزة

الجمعة 14 مايو 2021

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة، صباح الجمعة، إلى 119 قتيلاً، فيما أعلنت إسرائيل رصد إطلاق 190 قذيفة من القطاع.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر منذ الاثنين الماضي ارتفعت إلى 119 منهم 28 طفلًا و15 سيدة، ورجل مسن.

 

وذكرت أن 621 فلسطينيا أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي، بجروح مختلفة، منهم 139 طفلًا و66 سيدة.

 

ووفق البيانات الفلسطينية، فإن نحو 2100 منزل تعرضت للأضرار منها 500 دمرت بشكل كلي، على جانب تدمير واستهداف نحو 60 مقرا حكوميا.

 

واستمرت الليلة الماضية وصباح اليوم الغارات بمشاركة 160 طائرة إسرائيلية مرة واحدة وفق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

 

وكان أعنف قصف على شمال قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية نحو 150 غراة في دقائق، مع قصف مدفعي عنيف جدا خلف العديد من الضحايا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا