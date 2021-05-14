انت الان تتابع خبر شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بعد تنفيذ 'دكة عشائرية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مفارز الشرطة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، من القاء القبض على متهمين اثنين، الاول بتهمة الارهاب والآخر بالقتل.