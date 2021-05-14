شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جديدة من «كورونا» تضرب المزيد من محافظات اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو- وام

قالت الحكومة اليابانية، الجمعة، إنه من المقرر أن يجري توسيع حالة الطوارئ الحالية لتشمل ثلاث محافظات أخرى، في الوقت الذي استمرت فيه الإصابات بفيروس «كورونا» في ضرب مناطق أوسع من البلاد قبيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين، إنه من المرجح أن تخضع محافظات هوكايدو وأوكاياما وهيروشيما للإجراء بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مايو/ أيار. وتابع نيشيمورا، المسؤول عن تعامل الحكومة مع فيروس «كورونا»، إن لجنة من الخبراء أيدت الاقتراح.