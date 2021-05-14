عاجل..جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي بدء عملية اجتياح بري لقطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش، صباح اليوم الجمعة، البدء في هجوم بري على قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما حدث من إعلان لعملية برية كان خطأ بالترجمة على لسان المتحدث.

وبحسب وكالة "سبونتيك" نفى مصدر أمني إسرائيلي الأنباء عن توغل قوات الجيش الإسرائيلي بريا إلى داخل قطاع غزة حتى اللحظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "لا يوجد توغل بري للجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة فرلنس برس عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، تأكيده دخول جنود إسرائيليين الجيب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.