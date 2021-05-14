شكرا لقرائتكم خبر عن 484 مليون جنيه مخصصات النشر والإعلان والدعاية فى الموازنة الجديدة لعام 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ مخصصات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 نحو 484 مليون جنيه بنقص قدره 686 مليون جنيه عما هو متوقع فى العام المالى 20/21 وهو ما يؤكد توجه الحكومة نحو سياسة الترشيد فى الإنفاق.

وطبقا للبيان التحليلى لمشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب تتوزع تلك المخصصات كما يلى:

1- نفقات نشر وإعلان بقيمة 149مليون جنيه.

2- نفقات دعاية بقيمة 197 مليون جنيه.

3- نفقات الحفلات والاستقبال بقيمة 59 مليون و600 ألف جنيه.

4- نفقات الزيارات الدولية والاشتراك فى المؤتمرات بقيمة 48 مليون و300 ألف جنيه.

5- نفقات الاشتراك فى المؤتمرات المحلية بقيمة 5 ملايين و900 ألف جنيه.

6- نفقات الشئؤن والعلاقات العامة بقيمة 17 مليون و300 ألف جنيه.

نفقات أخرى بقيمة 6 ملايين و200 ألف جنيه.

وتمثل مخصصات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال فى الموازنة ما يخص الجهاز الادارى للدولة والادارة المحلية والهيئات الخدمية

ويذكر أن لجنة الخطة بمجلس النواب تعكف حاليًا على دراسة الموازنة العامة للدولة، تمهيدا لإعداد تقريرها لمناقشته بالجلسة العامة لإقرار قوانين الموازنة.

وتبلغ إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو 2 ترليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة 6 .34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837 مليار و723مليون جنيه بنسبة 9. 25%ويبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليار و292مليون جنيه بنسبة 4. 0%من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 3. 8% من الناتج المحلى.