شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرة خارجية كولومبيا وسط احتجاجات مناهضة للحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقالت وزيرة خارجية كولومبيا كلوديا بلوم وسط احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى أعمال عنف.

ولم تذكر بلوم سببا لاستقالتها في رسالة عبر الفيديو يوم الخميس بمناسبة انتهاء فترة عملها كوزيرة للخارجية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى انتقادات لإدارتها للأزمة.

وذكرت التقارير أن نائبتها أدريانا ميخيا ستخلفها في المنصب.

وشهدت كولومبيا احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين، بعضها تحول إلى أعمال شغب.