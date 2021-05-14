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استقالة وزيرة خارجية كولومبيا وسط احتجاجات مناهضة للحكومة

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الدمام - شريف احمد - استقالت وزيرة خارجية كولومبيا كلوديا بلوم وسط احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى أعمال عنف.

ولم تذكر بلوم سببا لاستقالتها في رسالة عبر الفيديو يوم الخميس بمناسبة انتهاء فترة عملها كوزيرة للخارجية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى انتقادات لإدارتها للأزمة.

وذكرت التقارير أن نائبتها أدريانا ميخيا ستخلفها في المنصب.

وشهدت كولومبيا احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين، بعضها تحول إلى أعمال شغب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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