الجيش الإسرائيلي: قصف 150 هدفا بغزة بـ450 صاروخا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن العمليات العسكرية في غزة تستهدف توجيه ضربة قوية لحماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن: "160 طائرة تابعة لسلاحنا الجوي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة خلال نحو 40 دقيقة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم توجيه ضربة قوية ضد العديد من الأنفاق في شمالي قطاع غزة، وقال: "كانت هذه الغارات تهدف إلى توجيه ضربة قوية للمصالح تحت الأرضية" بحسب وصفه.

وأضاف: "بالمقابل قامت قوات المشاة والمدفعية والمدرعات التي انتشرت على طول الحدود، بإطلاق مئات من قذائف المدفعية وعشرات من قذائف الدبابات ضد أهداف محددة بالقطاع".

وتابع: "جاءت الغارات بهدف توجيه ضربة قوية وملموسة للأنفاق التحت أرضية التابعة لحماس والتي تشكل كنزًا استراتيجيًا للمنظمة حيث تم تدمير كيلومترات عديدة من الأنفاق".

ومن جهة ثانية وأعلن الناطق الإسرائيلي أنه منذ مساء أمس الجمعة، أُطلق نحو 190 صاروخا من غزة باتجاه إسرائيل، حيث سقط نحو 30 منها داخل القطاع بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات منها.

وأعلن أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة أهداف داخل قطاع غزة وفق الحاجة".



وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية وهي الثانية منذ أمس.

كما دوت صافرات الإنذار مجددا في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي، أن قواته الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا شمالي القطاع.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة، صباح الجمعة، إلى 119 قتيلاً، فيما أعلنت إسرائيل رصد إطلاق 190 قذيفة من القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر منذ الاثنين الماضي ارتفعت إلى 119 منهم 28 طفلًا و15 سيدة، ورجل مسن.