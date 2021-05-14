مظاهرات في ذكرى إلغاء "العبودية" بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر برازيليون بأكبر مدينتين في البلاد احتجاجا على العنصرية وذد ذكرى إلغاء العبودية التي يصفونها بـ"الزائفة".

والمظاهرات التي ينظمها برازيليون من أصول أفريقية هي نسخة محلية من حركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة.

وكان المتظاهرون يحتجون أيضا على ما يصفونه بالذكرى السنوية "الزائفة" لإلغاء العبودية والتي تم الاحتفال بها رسميا عام 1888 .

ويحتفل البرازيليون السود بنهاية العبودية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الذي يوافق ذكرى مقتل زومبي، أحد رموز المقاومة ضد العبودية.

وتظاهر نحو ألف شخص في وسط مدينة ريو دي جانيرو في المساء حاملين شموعا ولافتات كتب عليها "لا تقتلوني، اقتل العنصرية"، متهمين الرئيس اليميني جايير بولسونارو بارتكاب إبادة جماعية من خلال عنف الشرطة.

وأدانت لافتات أخرى قتل 28 شخصا بالرصاص في حي فقير بضواحي ريو دي جانيرو قبل أسبوع خلال عملية قالت الشرطة إنها استهدفت مهربي مخدرات. وفي ساو باولو احتشد عدد مماثل من المتظاهرين في شارع رئيسي لمناهضة العنصرية وعنف الشرطة.