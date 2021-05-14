أحكام عرفية في بلدة بميانمار بعد هجوم على مركز للشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الأحكام العرفية ببلدة في بولاية تشين بعد هجوم على مركز للشرطة وبنك.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار اليوم الجمعة أن المجلس العسكري الحاكم أعلن الأحكام العرفية في بلدة بولاية تشين بعد أن أنحى باللوم على "إرهابيين مسلحين" في شن هجمات على مركز للشرطة وبنك وسط تصاعد القتال بين الجيش والمتمردين العرقيين في المناطق الحدودية.

ويواجه المجلس العسكري صعوبة في الحفاظ على النظام وسط احتجاجات يومية في المدن والقتال في الولايات الحدودية منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي وإنهاء خطوات مبدئية نحو الديمقراطية.

وقالت وكالة أنباء ميانمار الحكومية أن الاضطرابات التي شهدتها بلدة ميندات يومي الأربعاء والخميس تضمنت قيام نحو 100 شخص باستخدام بنادق محلية الصنع لمهاجمة مركز للشرطة واستهداف نحو 50 بنك ميانمار الاقتصادي.

وأضافت أن قوات الأمن صدت الهجوم دون وقوع إصابات.