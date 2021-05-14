شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 160.6 مليون إصابة جديدة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 160.6 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و475337. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 585459 32890275 الهند 258317 23703665 البرازيل 428034 15359397 فرنسا 107119 5821668 تركيا 43821 5072462 روسيا 254197 4913439 المملكة المتحدة 127640 4441975 إيطاليا 123544 4131078 إسبانيا 79208 3592751 ألمانيا 85439 3553998.