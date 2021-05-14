شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات إلى 1893 وتسجيل 747 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 747 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 130 ألفا و 380 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالتي وفاة إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .1893

كما تعافي من المرض 8092 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 120 الفا و 395 حالة.

وتم تطعيم 7139 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 3 ملايين و 719 ألفا و983 شخصا، وهو ما يمثل 2ر7 % من تعداد سكان البلاد.