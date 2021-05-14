الحادث الأكبر بتاريخ "آيلاند" الأمريكية.. إطلاق نار ووقوع إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 9 أشخاص في إطلاق نار، فجر الجمعة، في عاصمة ولاية رود آيلاند الأمريكية، فيما تعتبره الشرطة بالولاية أنه أكبر إطلاق نار في تاريخ المدينة.

وقال قائد شرطة مدينة بروفيدنس، العقيد هيو كليمنتس، إن 3 أشخاص، من أصل 9، كانت إصاباتهم خطيرة في إطلاق النار الذي وقع قبل مساء يوم الخميس (التوقيت المحلي).



كما أضاف أنه تم استخدام عدة بنادق، وأن الأمر ينطوي على "نزاع مستمر'' بين مجموعات معروفة للسلطات، لافتا إلى أن إطلاق النار بدأ بإطلاق نار من سيارة استهدف منزلا، ثم رد شخص أو أشخاص داخل المنزل بإطلاق النار أيضا.

فيما أفاد شهود عيان في مكان الحادث إن عدة أعيرة نارية أطلقت خارج منزل فيما لم يتم إجراء أي اعتقالات.









وقال كليمنتس أن التحقيق في مراحله الأولى، إذ يعمل المحققون في المستشفيات على مقابلة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عامًا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة.



وجاءت تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية التي صدمت الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى "الأسلحة الخفية





والأسلحة الخفيفة "الخفية" هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.