أمريكا تلغي إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة للحاصلين على اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة اليوم الخميس، أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، وأعلنوا تحديث توصياتهم.



وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها روشيل والينسكي إنه ”يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء قناع أو احترام التباعد الجسدي“.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بما وصفه بـ“اليوم العظيم“ في مكافحة جائحة كوفيد-19 بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين في أغلب الأماكن المغلقة

وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض: ”إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة“، مضيفًا: ”أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم“. ودعا الرئيس مواطنيه الذين لم يحصلوا على الطعم بعد إلى تلقيه دون تأخير.