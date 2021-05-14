تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال

محمد اسماعيل - القاهرة - يؤدي أئمة وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال تحت عنوان: "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم"، بيان لسعة وكثرة وتعدد طرق وأبواب الخير في ديننا الحنيف.

وقالت وزارة الأوقاف، إن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجدها حافلة بكل أنواع الخير، أزمنة وأمكنة وأفعالا وسلوكيات، فحياة المسلم كلها عبادة وطاعة وأجر قال تعالى : "قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

وأكدت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية": "إن عطاءات الله سبحانه وتعالى مستمرة وأبواب الجنة لم تغلق حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" ويقول صل الله عليه وسلم :"تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس فيغفر لك عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء . فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا.

وشددت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وكانت المساجد المصرية استقبلت ملايين المصلين في صلاة عيد الفطر، وذلك بعدما أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، موافقة لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى.