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" لا إصابات " ... زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

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الدمام - شريف احمد - قالت السلطات اليابانية إن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال شرقي البلاد اليوم الجمعة.

ولم ترد حتى الأن أي تقارير عن وقوع اصابات أو أضرار بالممتلكات، كما أن وكالة الأرصاد الجوية في البلاد لم تصدر تحذيرات من تسونامي.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة 08:58 صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (23:58 يوم الخميس بتوقيت جرينتش) وكان مركزه قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق 40 كيلومترا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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