شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن.. «الكمامة ليست ضرورية لمن تلقى اللقاح بالكامل» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولو الصحة العامة الاتحادية في الولايات المتحدة يوم أمس الخميس أن الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد19- بشكل كامل لم يعودوا في حاجة إلى ارتداء الكمامات بغض النظر ما إذا كانوا في أماكن مغلقة أو مفتوحة، في أهم تخفيف لإجراءات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن الإرشادات الجديدة، التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي )، تمهد الطريق أمام الشركات والمدارس والمطاعم والمؤسسات الأخرى لإعادة فتح أبوابها بالكامل دون أي قيود على الصحة العامة للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2020 بعد واحدة من أحلك السنوات في تاريخ الولايات المتحدة.

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حديقة الورود في البيت الأبيض بدون كمامة بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتيه. وقال "اليوم هو يوم عظيم لأمريكا".

وتلغي الإرشادات المحدثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضا الحاجة إلى التباعد الاجتماعي، مما يعني أنه يمكن للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل العودة إلى ما كان يُعتبر حياة طبيعية بدون كمامة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأماكن الوحيدة التي يجب أن يرتدي فيها الأفراد الذين تلقوا التطعيم بالكامل الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي هي خدمات النقل العام، مثل الحافلات والقطارات والطائرات، وكذلك في المستشفيات وملاجئ المشردين والسجون.