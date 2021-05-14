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بريطانيا تسجل أدنى مستوى لانتشار جائحة كورونا

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات جديدة في بريطانيا تفيد تدني مستوى انتشار جائحة (كوفيد 19) منذ أغسطس الماضي.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الخميس, إن تأثير إطلاقنا للتطعيم على معدلات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد, تُظهر نتائج تدني معدل الانتشار بين الأشخاص الأكثر ضعفًا الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر.

وأفادت البيانات انخفاضًا في الإصابات في جميع الفئات العمرية باستثناء الفئات العمرية بين 25 و 34 عامًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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