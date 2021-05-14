شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تحت القصف.. ارتفاع الشهداء ونزوح جماعي ودمار للبنى التحتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على الرغم من استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، يبدو أن جيش الاحتلال تراجع عن دخول القطاع بريا، وفق وسائل إعلام أجنبية.

بينما استشهد فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، وشردت العشرات من الأسر عن منازلها أمس، جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال عددا من المناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد مواطنين في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا، جراء القصف الإسرائيلي من الطيران الحربي لمنزلهم، وأن عشرين مصاباً نقلوا بسيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة من مناطق شمال القطاع، بفعل القصف الإسرائيلي للأحياء السكنية، إضافة إلى نقل أكثر من ثلاثين جريحاً من بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا إلى مستشفيي بيت حانون والإندونيسي شمال القطاع، ويرجح شهود عيان بوجود شهداء تحت ركام منازل طالها القصف الجوي شمال غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في آخر إحصائية غير نهائية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 109شهداء بينهم 28 طفلاً و15 سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار مهول في البنايات والبنى التحتية.