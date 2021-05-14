كندا عن إسقاط إيران لطائرة ركاب: سلوك "غير أخلاقي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت كندا سلوك طهران "غير الأخلاقي" منذ أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة ركاب العام الماضي مما أسفر عن مقتل 176 شخصا من بينهم عشرات الكنديين.

وتعهدت الحكومة الكندية بمواصلة الضغط للحصول على إجابات بشأن ما حدث بالفعل.



وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية مارك جارنو من بين أقوى التصريحات الصادرة عن أوتاوا بشأن كارثة يناير/ كانون الثاني 2020.

وقال جارنو أمام لجنة من أعضاء البرلمان تقوم بدراسة ما حدث إن "سلوك الحكومة الإيرانية كان بصراحة غير أخلاقي خلال الخمسة عشر شهرا الماضية وسنواصل ملاحقتها حتى تتحمل المسؤولية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أسقط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران. وقالت إيران إن قواتها كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة إقليمية مع الولايات المتحدة.