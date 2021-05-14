غزة تحت القصف الجوي والبري ونتنياهو يتوعد باستمرار العملية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا شمالي قطاع غزة، في وقت توعد فيه نتنياهو باستمرار "حارس الأسوار".

وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي، "قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة".



وفي وقت سابق، مساء اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "القضاء" على 7 خلايا من مطلقي الصواريخ المضادة للدروع في قطاع غزة منذ صباح يوم الخميس.

وأشار إلى أنه "تم استهداف الخلايا في مدينة غزة وخانيونس وبيت حانون والشجاعية وجباليا".

وأعلن أيضا أن "طائرة حربية وطائرات أخرى أغارت على عدة مباني تحتوي على وسائل قتالية تابعة لمنظمتيْ حماس والجهاد الإسلامي. أحد المخازن المستهدفة يعود لناشط في المنظومة البحرية لحماس".

وأطلق الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين عملية "حارس الأسوار" والتي تم خلالها استهداف مئات المواقع في قطاع غزة.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في بيان تلقته ”الخليج 365” الى أنه نتيجة للهجمات الإسرائيلية منذ يوم الإثنين قتل 109 فلسطينيين بينهم 27 طفلا و11 سيدة فيما أصيب 580 بجروح مختلفة.



نتنياهو يتوعد باستمرار العملية

من جانبه توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غزة باستهداف أكثر من ألف هدف فيها.

وقال بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية في غزة ستستمر طالما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتابع، "نخوض معركة على جبهتين: الجبهة الأولى هي غزة. قلت إننا سنجني ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن باقي التنظيمات الإرهابية ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة".

وأضاف: "الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لإسرائيل".