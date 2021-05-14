الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين ويواصل الاعتداء على البلدات العربية في الأراضي المحتلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عددا من الفلسطينيين خلال المظاهرات المتواصلة في بلدات عربية بالأراضي المحتلة عام 1948 تنديدا باعتداءات الاحتلال على مدينة القدس والقصف المتواصل على قطاع غزة.

وذكر موقع (عرب 48) الاخباري ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من العرب واعتدت على البلدات ووفرت الحماية للمستوطنين الذين يهاجمون البيوت العربية.

وأوضح الموقع ان مدينة (اللد) شهدت اشتباكات مسلحة بين المواطنين العرب والمستوطنين الذين جابوا شوارع الاحياء العربية مشيرا الى إطلاق نار استهدف المسجد الكبير في المدينة أثناء تواجد المصلين بداخله.

وأشار الى ان المستوطنين أطلقوا النار باتجاه المنازل العربية ما دفع الأهالي للدفاع عن أنفسهم فاندلعت اشتباكات مسلحة بين الجانبين أسفرت عن إصابة احد المستوطنين بجروح وصفت بالخطيرة.

وفي مدينة (حيفا) اعتقل جيش الاحتلال 30 شابا على الأقل بينهم 10 فتيان واستخدم القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأعلن في المدينة عن تشكيل لجان شعبية واهلية للدفاع عن الاحياء العربية بعد الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين.

وتواصلت المظاهرات في عدة مدن وبلدات فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 منها (الناصرة والرينة وشفاعمرو والطيبة وطمرة وحيفا ودير الأسد وكفر قرع وعرابة وباقة الغربية) وغيرها من المناطق.