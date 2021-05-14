بينت يتراجع عن التحالف مع لابيد ويعلن عودة المفاوضات مع الليكود لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن زعيم حزب ”البيت اليهودي“ الإسرائيلي، نفتالي بينت، عودة المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.



وقال بينت إن حكومة التغيير مع زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد لم تعد على جدول أعماله، مشيراً إلى أن المفاوضات بين حزبه والليكود عادت مجدداً.

وقال بينت: ”تركيبة حكومة مماثلة لن تكون قادرة على التعامل مع أعمال الشغب والمواجهات في جميع أنحاء البلاد بين اليهود والعرب، ولن تكون قادرة على الاعتماد على منصور عباس“.