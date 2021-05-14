جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت المندوبة الأمريكية دائمة لدى مجلس الأمن، ليندا جرين فيلد، اليوم الجمعة، إن مجلس الأمن سيتجمع يوم الأحد لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة.

وقالت جرين فيلد في بيان لها: واشنطن منخرطة في الدبلوماسية على أعلى المستويات لمحاولة التهدئة.

يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق القوات الإسرائيلية غارات برية وجوية واسعة على قطاع غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

كانت القوات الإسرائيلية قد بدأت حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.