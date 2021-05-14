"يالعمّارة العمّارة".. كيف تضامن شباب النوبة مع فلسطين في العيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دعاء الفولي:

صباح اليوم، اجتمع شباب منطقة منشية النوبة بأسوان عقب صلاة العيد لترديد أغنية تنشر أجواء البهجة، تلك العادة السنوية التي واظبوا عليها منذ خمسة أعوام، لكنهم قرروا ذلك العام أن يقوموا بإهداء تلك الأغنية لفلسطين "عشان كنا عايزين ندعمهم ونشارك بأي مساعدة حتى لو بسيطة"، كما يقول سليمان شريف، أحد المشاركين.

فيديو بسيط لا يتعدى دقيقة واحدة، ظهر فيه شريف رفقة مجموعة من جيرانه، يرتدون الجلابيب البيضاء، يمسك بعضهم "الدُف"، فيما يصور أحمد عبدالحليم ما يجري.

انتشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سريعا "عشان كان من قلبنا"، يحكي عبدالحليم كيف اختاروا الاغنية "جت بشكل عفوي.. فكرنا ايه الحاجة اللي مربوطة بالنوبة وليها علاقة بفلسطين ولقينا يالعمارة العمارة وهي غنوة لمحمد منير فكلنا حافظينها"، لم يحتج الشباب تدريبا قبل تأدية الفيديو "بالعكس اما بيكون لايف بيبقى احسن.. وفي النهاية احنا مش فرقة احنا بنعمل دا حب للغنا والفرحة" على حد تعبير شريف.

على مدار الأيام الماضية، لم تتوقف الاحتجاجات في فلسطين المحتلة بعد تهديد الاحتلال بإخلاء 28 أسرة (550) من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله، فيما ارتفع عدد ضحايا الفلسطينيين داخل غزة إلى أكثر من 30 شهيد منهم 10 أطفال و200 إصابة، وذلك بعد قصف إسرائيلي خلال الثلاثة أيام الماضية على القطاع.

ما أن نشر عبدالحليم فيديو الأغنية حتى تهافتت ردود الفعل المشجعة، بين مصريين مرحبين بالدعم وفلسطينيين أظهروا امتنانهم له "شفت ناس كاتبة انهم ابتسموا اما شافوه ودا بالنسبة لنا كفاية وكفاية يحسوا إننا فاكرينهم علطول"، إذ يتابع عبدالحليم وشريف ما يحدث بفلسطين في الفترة الأخيرة "ونفسنا ربنا ينصرهم على اللي بيشوفوه من إسرائيل".