إخماد حريق بأنابيب نفط في الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال ابراهيم (عمّان)

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن جهوداً كبيرة بذلتها كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني بمدينة العقبة مكنتها من إخماد حريق شب في 4 خطوط ناقلة للنفط التابعة لمصفاة البترول الأردنية في محافظة العقبة، ومنعت انتشاره ووصوله إلى خزانات النفط.

وأضاف أنه كان للاستجابة السريعة لكوادر الدفاع المدني في أول أيام عيد الفطر ووصول مجموعات الدفاع المدني بوقت قياسي الدور الكبير في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

وبين أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.