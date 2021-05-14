القوات المصرية والأميركية تنفذ تدريباً عسكرياً بالبحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات عسكرية مع القوات الأميركية في البحر الأحمر، تضمنت تطبيق سيناريوهات عسكرية.

وقال بيان الجيش المصري: «استمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والأميركية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية طابا ولنش الصواريخ 18 يونيو، مع المدمرة الأميركية USS MAHAN من طراز أرليك بيرج، وسفينتي المرور الأميركيتين USCGC CHARLES MOULTHROPE، وUSCGC ROBERT GOLDMAN، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر».

ووفقا للبيان تضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات مهمة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.