مقتل 77 «حوثياً» في مأرب وتعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

لقي ما لا يقل عن 40 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم بينهم قيادات ميدانية، أمس، بنيران الجيش اليمني، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلي القبائل، أحبطت محاولة تقدم انتحارية للميليشيات في جبهتي «المشجح والكسارة»، وأجبرتها على التراجع.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 40 عنصرا من الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات الميليشيات في جبهتي «المشجح والكسارة»، وكبدتها خسائر في العدد والعدة. وفي تعز، قتل 37 من عناصر الميليشيات في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهات شمال وغرب المدينة. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش تصدت لهجوم للميليشيات في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب المدينة مما أسفر عن مقتل 12 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين ولاذ من تبقى منهم بالفرار. وأوضح المصدر أن جبهة «مقبنة» شهدت مواجهات عنيفة إثر هجوم للميليشيات على مواقع الجيش ومقتل قرابة 25 من عناصر الميليشيات وأصيب آخرون كما تكبدت الميليشيات خسائر في المعدات العسكرية قبل أن ينكسر الهجوم.

وفي الجوف، كبد الجيش اليمني، مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في جبهة «حويشان» شرق مدينة «الحزم». وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش شنت هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة «حويشان» شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف، وأسفر عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير طقم وعدد من المعدّات القتالية التابعة لها.

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت في مواقع الميليشيات الانقلابية التي كانت تعد لمهاجمة مواقع الجيش.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بأربع غارات تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي الساحل الغربي لليمن، شهدت الساعة الأولى من عيد الفطر المبارك اشتباكات جراء استهداف الميليشيات الحوثية تجمعات سكانية بهدف إثارة الرعب في صفوفهم دون مراعاة لهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت جنوب غرب مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة عقب قصف الميليشيات منطقة «دخنان» المكتظة بالسكان، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة حسمت الاشتباكات بخسائر بشرية في صفوف الميليشيات التابعة لإيران وإخماد تحركاتها ومصادر نيرانها فيما أصيب اثنان من أفراد المشتركة.

كما أكد تدمير عربة متحركة للميليشيات الحوثية تحمل سلاحا رشاشا، ومصرع من على متنها.