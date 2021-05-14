«التعاون الإسلامي» ينعقد الأحد لبحث تطورات القدس

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (وكالات)

على خلفية تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، بعد غد الأحد، اجتماعاً طارئاً افتراضياً للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصاً في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال في محيط المسجد الأقصى.

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 100 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد أمس، في المسجد الأقصى.

وفرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى إلا أن الآلاف تحدوا الإجراءات وأصروا على الوصول.

وشهدت باحات المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بعد اقتحامها من قبل القوات الإسرائيلية والاعتداء على المصلين باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.