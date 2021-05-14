قتيل وجرحى بهجوم مسلح وسط كركوك

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي أمس، بمقتل امرأة وإصابة رجل بهجوم مسلح وسط مدينة كركوك.

وقال المصدر، بأن «مسلحين مجهولين فتحوا النيران صوب امرأة ورجل قرب مسجد البخاري في منطقة بنجا علي وسط كركوك».

ووفقاً للمصدر فإن الهجوم أسفر عن مقتل المرأة وإصابة الرجل بجروح.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أمس، بأن العشرات من المتظاهرين قاموا بكسر حظر التجوال في الكوت وكربلاء والنجف والناصرية وبابل.

وقالت المصادر، إن قوة أمنية قامت بتفريق متظاهرين مطالبين بإلغاء حظر التجول في منطقة «شارع الأمام» التابعة لناحية «أبي غرق» في محافظة بابل بالرصاص الحي ما أسفر عن إصابة 4 اشخاص. وأضافت أن «القوات قامت بملاحقة المتظاهرين بعد تفريقهم في الأحياء السكنية واعتقال اثنين منهم».