اخبار العالم

قتيل وجرحى بهجوم مسلح وسط كركوك

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي أمس، بمقتل امرأة وإصابة رجل بهجوم مسلح وسط مدينة كركوك.
وقال المصدر، بأن «مسلحين مجهولين فتحوا النيران صوب امرأة ورجل قرب مسجد البخاري في منطقة بنجا علي وسط كركوك».
ووفقاً للمصدر فإن الهجوم أسفر عن مقتل المرأة وإصابة الرجل بجروح.
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أمس، بأن العشرات من المتظاهرين قاموا بكسر حظر التجوال في الكوت وكربلاء والنجف والناصرية وبابل.
وقالت المصادر، إن قوة أمنية قامت بتفريق متظاهرين مطالبين بإلغاء حظر التجول في منطقة «شارع الأمام» التابعة لناحية «أبي غرق» في محافظة بابل بالرصاص الحي ما أسفر عن إصابة 4 اشخاص. وأضافت أن «القوات قامت بملاحقة المتظاهرين بعد تفريقهم في الأحياء السكنية واعتقال اثنين منهم».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا