شركة الطيران اليونانية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

علّقت شركة الطيران اليونانية رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الوضع في غزة.

يشهد قطاع غزة اليوم جولة رابعة من التصعيد العنيف والغارات الإسرائيلية. في حين دوّت فجرا صفّارات الإنذار، في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري المستمر مع حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، اجراء اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد في غزة.

إلى ذلك، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، الأحد القادم، اجتماعاً طارئاً افتراضيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.