شكرا لقرائتكم خبر عن «السحيباني»: المملكة تقدم جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مندوب المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي د. صالح السحيباني، أن المملكة تقدم جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمزيد من الاستعدادات العسكرية على حدود قطاع غزة، ما أدى إلى نزوح كبير لأهالي القطاع بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية، وفق قناة الإخبارية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة هجمات على القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً مأهولاً بالسكان لعائلة عيسى في مخيم البريج دون سابق إنذار في المخيم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة من بداخله.