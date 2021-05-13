شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث مع فرنسا وإيرلندا تطورات الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، جرى خلاله استعراض تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف، فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة.

وأكد الوزير "شكري"، خلال الاتصال أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة وحقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار، حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل تلقى "شكري" اتصالاً من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني، تشاورا خلاله بشأن تطورات الأزمة والجهود التي يسعى مجلس الأمن الدولي للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك كون أيرلندا عضواً في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد جلسته الثالثة اليوم الجمعة؛ لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.