تصعيد مستمر وحصيلة قتلى غزة تتجاوز المائة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 103 أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، فيما واصلت فصائل فلسطينية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: إن بين القتلى 27 طفلا و11 سيدة، مؤكدة ارتفاع عدد الجرحى إلى 580 إصابة بجراح مختلفة.

وجاء ارتفاع الحصيلة بعد انتشال 5 قتلى على الأقل هم أمّ وعدد من الأطفال بعد قصف لمنزل في رفح، بحسب مصدر طبي.

وأضاف المصدر أنه جرى انتشال جثامين أيضا من شمال قطاع غزة، جراء قصف حدث أمس وآخر اليوم على بيت لاهيا والقرية البدوية.

وأكد أن الأوضاع صعبة وهناك عبء كبير على الطواقم الطبية نتيجة زيادة أعداد المصابين وفي بعض الحالات صعوبة الوصول للجرحى أو إنقاذ المفقودين نتيجة خطورة بعض المناطق.

وشنت الطائرات الإسرائيلية عددا كبيرا من الغارات في الساعات الأخيرة تركز أغلبها ضد منازل سكنية.

من جهته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن مقاتلات حربية أغارت على موقع مركزي لإنتاج صواريخ تابع لحركة حماس وموقع عسكري تابع للقوة البحرية للحركة، الذي يستخدم أيضا كموقع مركزي لإنتاج الصواريخ.

وقال: "لقد تم استهداف الموقعيْن في وسط قطاع غزة. كما أغار جيش الدفاع على عدة مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة".

وهذا المساء، أعلنت عدة فصائل إطلاق رشقات صاروخية تزيد عن 90 صاروخا تجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.

وقالت تقارير إسرائيلة إن صافرات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان واللد وموديعين ومنطقة مطار بن غوريون.

وتقول إسرائيل إن أكثر من 1700 قذيفة أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل جزء منها سقط داخل حدود القطاع.

