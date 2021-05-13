8 قتلى في الجانب الإسرائيلي منذ بدء "حارس الأسوار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن في إسرائيل عن مقتل مواطنة إسرائيلية بعد قصف صاروخي من غزة على بلدة قريبة من مدينة اسدود في جنوبي إسرائيل.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الإسرائيلية البالغة من العمر 88 عاما لقيت مصرعها أثناء الهرب خلال قصف صاروخي على موشاف شتوليم قرب اسدود.

وبذلك يرتقع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء عملية "حارس الأسوار" يوم الإثنين الى 8 بينهم جندي واحد.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إصابة أكثر من 200 إسرائيلي إثر إطلاق فصائل فلسطينية أكثر من 1500 صاروخ من قطاع غزة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأفادت تقارير بإصابة عدد من الإسرائيليين، الخميس، نتيجة سفوط قذائف صاروحية على مبان في مناطق مختلفة في إسرائيل.

واستمر دوي صافرات الانذار على مدار الساعة في المدن والبلدات في جنوبي ووسط إسرائيل لليوم الرابع على التوالي.

هجمات الجيش الإسرائيلي في غزة الخميس

أعلن الجيش الإسرائيلي عن "القضاء" على 7 خلايا من مطلقي الصواريخ المضادة للدروع في قطاع غزة منذ صباح يوم الخميس.

وأشار إلى أنه "تم استهداف الخلايا في مدينة غزة وخانيونس وبيت حانون والشجاعية وجباليا".

وأعلن أيضا أن "طائرة حربية وطائرات أخرى أغارت على عدة مباني تحتوي على وسائل قتالية تابعة لمنظمتيْ حماس والجهاد الإسلامي. أحد المخازن المستهدفة يعود لناشط في المنظومة البحرية لحماس".

وقال في بيان آخر تلقته ”الخليج 365”: "خلال الأيام الأخيرة وفي إطار الضربات متعددة الأبعاد أغار جيش الدفاع من خلال مقاتلات حربية على مباني تابعة لوحدة السايبر التابعة لحماس في مدينة غزة والتي تم كشفها في عملية مشتركة لهيئة الاتصالات وهيئة الاستخبارات".

وأضاف: "أغارت مقاتلات حربية على مبنى جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس الذي يحتوي على وسائل قتالية. كما يضم المقر مكاتب قائد جهاز الأمن الداخلي في رفح ومديريات أخرى".

وتابع: "أغارت مقاتلات حربية على موقع مركزي لإنتاج صواريخ تابع لحركة حماس وموقع عسكري تابع للقوة البحرية للحركة الذي يستخدم أيضًا كموقع مركزي لإنتاج الصواريخ. لقد تم استهداف الموقعيْن في وسط قطاع غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الجيش الإسرائيلي أغار على عدة مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة".

وقال أيضا: "أغارت مقاتلات حربية اليوم على مجمع عسكري لمقر الاستخبارات التابع لحماس والذي يضم غرفة الاستطلاع الرئيسية للحركة. خلال الغارة تواجد داخل المجمع عشرات النشطاء".

وأضاف: "أغار الجيش الإسرائيلي على مجمع عسكري يحتوي على 3 قاذفات مضادة للدروع تابع لحماس في جنوب قطاع غزة".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات حربية وطائرات على مكاتب الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس في حي الرمال في مدينة غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "أغار على فرعيْن تابعيْن للبنك المركزي في غزة الذي تستخدمه حماس".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في بيان تلقته ”الخليج 365” الى أنه نتيجة للهجمات الإسرائيلية منذ يوم الإثنين قتل 109 فلسطينيين بينهم 28 طفلا و15 سيدة، فيما أصيب 621 بجروح مختلفة.