الأونروا: موظفونا في غزة آمنون ومقراتنا تضررت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن مرافقها في غزة تتعرض للقصف خلال المواجهات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وقالت في بيان تلقته ”الخليج 365”: "في يومي 11 و12 مايو/أيار، تعرضت للقصف مدرستان للأونروا داخل مجمع للوكالة في سياق الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة".

وأضافت إن القصف هذا "ألحق أضراراً جسيمة بالمحيط الغربي للمجمع وبما لا يقل عن 29 غرفة صفية"ز

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنه "في 12 مايو/أيار، تعرض مبنى تابع لرئاسة الأونروا في غزة للقصف، مما ألحق أضراراً بالجدار المحيط بالمكاتب".

وأضافت: "ومن غير الواضح ما إذا كان مبنى الأونروا قد تعرض لقصف مباشر أو إذا كانت الغارة قريبة جداً لدرجة أن سببت الضرر للمبنى".

غير أنها استدركت "أفاد جميع الموظفين بأنهم أمنون وفي صحة جيدة".

ولفتت "الأونروا" إلى أنه "وفقاً للقانون الدولي، تتمتع مباني الأونروا بالحصانة ولا يجوز انتهاك حرمتها. وتتميز جميع مرافق الأونروا بوضوح عن طريق حملها لعلم الأمم المتحدة".

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.7 لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.