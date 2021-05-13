مصر تدعو إسرائيل لتجنب الحلول العسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة ، ووقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية، وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

وقال بيان للخارجية المصرية، إن "وزير الخارجية سامح شكري، أجرى اليوم (الخميس)، اتصالاً بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان".

وبحث شكري مع نظيره الفرنسي لودريان، تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة.

وبحسب البيان، أكد الوزير شكري خلال الاتصال على أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، وأهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

كما تلقى وزير الخارجية المصري اتصالا من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني.

وتشاور الوزيران تطورات الأزمة والجهود التي يسعى مجلس الأمن للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك على ضوء أن أيرلندا عضو في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.

وكان وزير الخارجية المصري، قد طالب في وقت سابق، نظيره الإسرائيلي، جابي اشكنازي، بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وقال بيان للخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً بنظيره الإسرائيلي، أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".

وتابع البيان أن شكري أكد "أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية".

كما أكد شكري حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، لافتا إلى ضرورة إطلاق مفاوضات السلام بأسرع ما يمكن ودون انتظار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف حتى صباح اليوم، أكثر من 650 هدفًا في مناطق متفرقة بغزة، منذ بدء العملية العسكرية، الإثنين الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نواصل ضرب حماس في حين ندافع عن مواطنينا".

ولم يحدد نتنياهو سقفا زمنيا لإنهاء العملية العسكرية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "حارس الأسوار".