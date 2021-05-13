الكاظمي: أوفيت بوعدي للعراقيين بعدم الترشح بالانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنه أوفى بوعده للشعب بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للكاظمي بمناسبة عيد الفطر ومرور عام على تشكيل حكومته.

أضاف الكاظمي "‌أقف أمامكم اليومَ بعد عامٍ من أدائي اليمين رئيساً لمجلس الوزراء. الحكومة التي تشرفت بتولي رئاستها ولدت في ظرفٍ استثنائي خطير".

وتابع: "العراق كان يقف فيه على مُفترق طُرق جرّاء أزمة اجتماعية حادّة"، مردفاً "مُهمَتنا الأساسية هي إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وعادلةٍ".

وأردف رئيس الوزراء العراقي "حددنا العاشر من تشرين هذا العام موعداً نهائيا لهذه للانتخابات المُبكرة، حكومتي قدمت كل الدعم لإنجاح الانتخابات".

ودعا الكاظمي القوى والأحزاب السياسية إلى "استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته"، مشيرا إلى أن "القوى التي قارعت أقسى دكتاتوريات العصر الحديث جديرة بدون شك بأن تفي بهذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحرجة".

وقال: "شعبنا العظيم بكل فعالياته الاجتماعية والشبابية والدينية والثقافية مدعو إلى دعم المشاركة في الانتخابات".

وأضاف بالقول "أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعمِ أي حزبٍ أو طرفٍ على حسابِ الآخر".

وأشار إلى أن حكومته ستقوم بدورها في حماية العملية الانتخابية القادمة.

وحول ما حققته حكومته خلال عام قال الكاظمي: "حكومتنا عززت خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها"، مضيفا أن القوات العراقية حققت تطورًا لافتًا على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد عزم الحكومة على على تجفيف منابع الإرهاب بسلسلة عمليات لمواجهة داعش وذيوله.

واستدرك بالقول: "ما زال هناك من يحاول التنمّر على الدولة مُستغلاً ظروف العراق الاستثنائية، وهذا لن يمر بلا ثمن سواء اليوم أو غدًا".

وختم الكاظمي كلمته بالقول: "اسم العراق أكبر بكثير من أن يكون حديقة خلفية لأحد أو ملعبًا لمغامرات أحد، بل عامل سلام واستقرار للمنطقة والعالم".

