روسيا تلوح بفرض قيود على صادرات القمح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدرس وزارة الاقتصاد الروسية إجراءات محتملة للحد من صادرات الأغذية التي تشهد زيادات قوية محليا وسط ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية.

وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي على صدارة مصدري القمح في العالم، وقد فرضت بعض القيود على تصدير الحبوب هذا العام في محاولة لاحتواء تضخم أسعار الغذاء بالسوق المحلية.



وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الخميس ،ندرس مدى الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم عالميا.

وأبلغ الصحفيين "مبعث قلقنا الحقيقي هو أن أسعار الغذاء والسلع، عموما، قد عاودت ارتفاعها في أبريل/نيسان الماضي".

وأضاف، أن روسيا واصلت تصدير الأغذية في أبريل/نيسان الماضي، رغم "زيادة كبيرة" على رسوم التصدير.

وتمكنت روسيا من الاستحواذ على أكثر من نصف سوق القمح العالمي في السنوات الأخيرة، لتصبح أكبر مصدر للحبوب في العالم.

وتضاعفت حصة روسيا في سوق القمح العالمية أربع مرات في الفترة ما بين عامي 2018 و2020 بفضل زيادة الأراضي المزروعة ودعم القطاع الزراعي.

وفي المقابل، تشهد روسيا خلال الشهور الأخيرة بالفعل ارتفاعات مطردة في أسعار أغلب السلع الأساسية مما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بقبضة حديدية مثل فرض رسوم على تصدير القمح والعديد من منتجات الحبوب، والتفكير في وضع قيود على تصدير البنزين.



وأوضح وزير الاقتصاد الروسي: أن الوزارة لا تزال تتوقع معدل تضخم يبلغ 4.3 % بنهاية العام، وهو ما يقل عن توقع البنك المركزي الذي يدور بين 4.7، و 5.2%.

كان ارتفاع التضخم، بفعل تراجع الروبل، دفع البنك المركزي إلى التراجع عن سياسة التيسير النقدي، ليرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويلوح بمزيد من الزيادات المحتملة رغم المخاطر التي يفرضها التشديد النقدي على النمو الاقتصادي.

وبالرغم من تأثر التجارة الدولية بسبب إجراءات عزل كوفيد -19 خلال العام الماضي، فقد عززت روسيا، التي تعد أكبر مصدر للحبوب في العالم، صادراتها السنوية من القمح بنسبة 20% خلال 2020، وفقا لأحدث تقرير صدر عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية.

وارتفعت صادرات الحبوب الروسية في 2020 إلى 57.5 مليون طن، واحتلت صادرات القمح، البالغة 38.3 مليون طن، صدارة قائمة صادرات الحبوب الإجمالية.

وبلغت صادرات الشعير والذرة 6.1 مليون طن و3.7 مليون طن على التوالي، بينما بلغت صادرات بذور عباد الشمس نحو 1.4 مليون طن.

وصدرت روسيا الحبوب إلى 138 دولة في العالم، منها مصر والسعودية والصين وبنجلاديش وكازاخستان.