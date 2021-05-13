موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سيارات فورد النادرة وسباق عمالقة التصنيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت فولكسفاجن عن موديلين من سيارتها Tiguan Allspace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة.

أعلنت شركة أوبل عن تقديم حزمة Rally Design لسيارتها Corsa-e الكهربائية، والتي تمنح السيارة مظهر مستلهما من موديلات سباقات الرالي.

تصدرت الصين قائمة أكبر الدول إنتاجًا للسيارات في 2020،بمعدل تصنيع سنوي للسيارات يصل لـ 25.7 مليون سيارة.

طرحت خلال العام الجاري،موديلات رياضية مميزة،حققت مبيعات كبيرة ، لتمتعها بقدرات كبيرة بخلاف تكلفتها البسيطة عند الصيانة.

طرحت شركة فورد على مدار تاريخها مجموعة مميزة من الموديلات تحولت لتحف نادرة يتسابق على اقتنائها عشاق السيارات الكلاسكية حول العالم.