(اونروا) تدين استهدف الاحتلال الاسرائيلي لمواقعها في غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم الخميس استهداف مواقعها في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت (اونروا) في بيان صحفي "انه يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تعرضت مدرستان تابعتان ل(اونروا) تقعان داخل مجمع للوكالة للقصف في سياق الغارات الجوية التي شنتها اسرائيل على غزة ما ألحق اضرارا جسيمة بالمحيط الغربي للمجمع وبما لا يقل عن 29 غرفة".

وأضافت انه امس الأربعاء تعرض مبنى تابع لرئاسة (اونروا) في غزة للقصف ما ألحق اضرارا بالجدار المحيط بالمكاتب مشيرة الى انه ومن غير الواضح ما إذا كان المبنى قد تعرض لقصف مباشر أو إذا كانت الغارة قريبة جدا ما تسبب بأضرار به دون وقوع إصابات.

وأكدت انه وفقا للقانون الدولي تتمتع مباني (اونروا) بالحصانة ولا يجوز انتهاك حرمتها وتتميز جميع مرافقها بوضوح عن طريق حملها لعلم الأمم المتحدة.