شكرا لقرائتكم بوتين وغوتيريش يدعوان إسرائيل والفلسطينيين لوقف العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ،الإسرائيليين والفلسطينيين، الخميس، إلى وضع حد للاشتباكات الدامية المتواصلة، وفق الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان بعد لقاء بين بوتين وغوتيريش عبر تقنية الفيديو، "مع تصاعد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نرى أن الأولوية هي لإنهاء العنف من الجانبين وسلامة السكان المدنيين".

جاء في الرسالة أنهما "أعربا عن دعمهما لمبدأ حل الدولتين على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأعراف القانونية الدولية المعترف بها بشكل عام".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.