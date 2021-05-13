شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إخماد حريق بخطوط ناقلة للنفط في العقبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

فتحت الجهات الأمنية الأردنية المختصة تحقيقاً في حريق اندلع أمس الخميس، في أربعة خطوط ناقلة للنفط تابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة الجنوبية.

وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أن جهوداً كبيرة بذلتها فرق الإطفاء مكنتها من إخماد الحريق ومنع انتشاره ووصوله إلى خزانات النفط.

وقال: «كان لوصول مجموعات الدفاع المدني بوقت قياسي الدور الكبير في السيطرة على الحريق». وأشار إلى عدم تسجيل إصابات بشرية، لافتاً إلى فتح تحقيق حول الحريق.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة نايف البخيت السيطرة سريعاً على حريق في منصة توزيع الغاز على الصهاريج التابعة للمصفاة.