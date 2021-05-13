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بايدن يشيد بـ«اليوم العظيم» بعد إلغاء إلزامية وضع الكمامة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: (أ ف ب)
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بما وصفه بـ«اليوم العظيم» في مكافحة جائحة كوفيد ـ 19، بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين في أغلب الأماكن المغلقة.
وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض: «إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة»، مضيفاً: «أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم». ودعا الرئيس مواطنيه الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه دون تأخير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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