شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يشيد بـ«اليوم العظيم» بعد إلغاء إلزامية وضع الكمامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بما وصفه بـ«اليوم العظيم» في مكافحة جائحة كوفيد ـ 19، بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين في أغلب الأماكن المغلقة.

وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض: «إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة»، مضيفاً: «أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم». ودعا الرئيس مواطنيه الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه دون تأخير.