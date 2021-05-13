شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد والشيوخ يزورون ضريح الشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيوخ، عقب أداء صلاة عيد الفطر، أمس الخميس، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة.

وابتهلوا إلى الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن والقائد المؤسس، طيّب الله ثراه، بواسع رحمته، ويكرمه بجزيل المثوبة جزاء ما قدمه إلى شعبه وأمته من خير وعطاء وأعمال جليلة.