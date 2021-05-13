الصحة توجه 6 إرشادات عاجلة لمرضى السكر خلال أيام العيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، به إرشادات صحية عاجلة لمرضى السكر في عيد الفطر.
وجاءت الإرشادات على النحو التالي:
- يجب سؤال الطبيب عن جرعات العلاج والنظام الغذائي المناسب بعد رمضان.
- عدم الإكثار من تناول الكحك وعدم إضافة السكر عليه لأنه يرفع السكر والدهون في الجسم.
- ممارسة الرياضة لحرق السعرات الحرارية وتجنب ارتفاع السكر في الدم.
- تناول أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات؛ لأنها تقلل معدل السكر في الدم.
- شرب الكثير من السوائل غير السكرية وتجنب المشروبات الغازية.
- الحرص على قياس السكر في العيد.