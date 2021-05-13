غلق وإلغاء الترخيص.. عقوبة الفنادق المخالفة لإجراءات كورونا خلال إجازة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، إن كافة الشواطئ وحمامات السباحة الموجودة بالفنادق مفتوحة للنزلاء خلال عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن قرار الحكومة بغلق الشواطئ العامة لا ينطبق على الشواطئ الخاصة بالمنشآت الفندقية.

وأكد المصدر في تصريح لمصراوي، أن الفنادق المصرية تستقبل السياح المصريين والأجانب خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن كافة الفنادق السياحية ملتزمة بتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وحذر المصدر، الفنادق والمنشآت التي ستخالف تلك الإجراءات من أنها ستتعرض لعقوبات تصل لغلق المنشأة وإلغاء الترخيص.

ومن المتوقع ارتفاع نسب إقبال المواطنين على المدن السياحية والفندقية، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي بالمدارس.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت تخصيص لجان سرية ستجري جولات تفتيشية مفاجئة علي المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

وقررت وزارتا السياحة والآثار، والطيران المدني، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 31 مايو الجاري بدلاً من منتصف الشهر الحالي، تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية مع الإلتزام بنسبة ال50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة بشكل كامل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.