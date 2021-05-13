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بالأسماء.. إصابة 6 بينهم طفلين في تصادم 3 سيارات بأسيوط- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أُصيب 6 أشخاص بينهم طفلان، مساء أمس اليوم الخميس، إثر تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري أمام مدخل كوبري رعرع بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بتصادم 3 سيارات بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط ووجود مصابين.

بالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم 3 سيارات أحدهما تحمل رقم" ٦٩٤٢ ى ص ع" والثانية تحمل رقم "١٧٦٩ ى ق د" والثالثة تحمل رقم" ٣٨٦٥ ى ل س".

وأسفر الحادث عن إصابة"أحمد.ع.خ" 28 عامًا، و"عماد.م.ا.ع" 31 عامًا، و"ابو الحسن.م.ع"35 عامًا، و"محمد.ا. ا" 22 عامًا، و"محمد.ع.ع" 8 أعوام، و"على.ع. ع" 10 أعوام.

وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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