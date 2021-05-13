محافظ بني سويف يحتفل مع الأطفال الأيتام في أول أيام عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، دار أيتام الدعوة الإسلامية بحي الرمد بمدينة بني سويف، لتهنئة الاطفال بعيد الفطر المبارك، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن.

ووزع المحافظ العيديات على الأطفال الأيتام لإدخال البهجة على نفوسهم في أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية.

وخلال الزيارة حرص محافظ بني سويف على مداعبة الأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، معربًا عن سعادته لوجوده بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم في مثل هذه المناسبة السعيدة.