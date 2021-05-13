بعد تفشي كورونا.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا





أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين من إسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يقام النهائي بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب "الدراجاو" بمدينة "بورتو" البرتغالية، وذلك يوم 29 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح اليويفا في بيانه، أنه تقرر أن يتم منح كل نادٍ 6 ألاف تذكرة لمشجعيه، وذلك لحضور المباراة النهائية.

وكانت الحكومة البريطانية خاضت مناقشات جادة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لبحث استضافة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بدلا من تركيا.